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RSS Пресс-центр БалтИнфо События в Петербурге
23 июля 2015 года, 11:01

ФСМ предлагает разрешить россиянам иметь два заграничных паспорта. ведомство уже отправила соответствующий документ в правительство. Читать полностью >>>


БлогИнфо

Юрий Кузин: «Собственник может делать в своей квартире все, что угодно»

30 июня 2015 года, 11:30

Ярослав Кузьминов : «В ближайшие 10 лет трудоспособное население России сократится на 10 млн человек» (3)

20 июня 2015 года, 17:20

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На Митрофаньевском шоссе пьяный водитель без прав устроил ДТП

Петербуржцам покажут платья, созданные в полной темноте

В Петербурге задержан экс-замдиректора по финансам «Ленэнерго» Денис Слепов

Статьи

Русский десант в НХЛ

Спорт
21 июля 2015 года, 10:21

Этим летом резко увеличилось количество россиян, которые перебираются из КХЛ в НХЛ, что уже вызвало панику среди отдельных тренеров и функционеров. Чаще всего данный процесс связывают с падением курса рубля. Но есть и более глобальная причина – за океаном, похоже, наконец признали за КХЛ статус второй лиги мира.

Шевчук и Краско в честь Высоцкого

Культура
21 июля 2015 года, 23:47

Юрий Шевчук и Иван Краско примут участие в необычном концерте, посвященном памяти Владимира Высоцкого. На сцене с разноформатными номерами выступят артисты от 20 до 85 лет, представляющие четыре поколения поклонников творчества знаменитого актера и поэта.

«Зенит» начал за здравие

Спорт
19 июля 2015 года, 19:36

«Зенит» обыграл в стартовом матче чемпионата России столичное «Динамо». Весомый вклад в итоговую волевую победу внес новичок Дзюба, который все лучше взаимодействует с новыми партнерами. Матч также запомнился противостоянием бывших зенитовцев и динамовцев, игравших против родных клубов.

Музей ценою в «пол-Халка»

Культура
15 июля 2015 года, 00:45

Музей Арктики и Антарктики сохранит за собой здание Никольской церкви как минимум в течение ближайших 8-10 лет, хоть это и грех, а депутаты ЗакСа помогут растянуть данный срок, при этом в Кронштадте у музея появится новая площадка. Там же планируется разместить и ледокол «Арктика» с годовым содержанием в «1/40 Халка». Такие планы на ближайшее будущее были озвучены в пресс-центре «БалтИнфо».

Слуцкий на новенького?

Спорт
18 июля 2015 года, 19:12

РФС выбирает сменщика Капелло. Среди кандидатов: Слуцкий, Бородюк, Семин, Черчесов, Бердыев и Гаджиев, иногда к ним также прибавляют Хомуху. В связи с общим трендом на импортозамещение эпоха иностранных тренеров скорее всего закончилась надолго.

Западный сыр в российской мышеловке

Общество
15 июля 2015 года, 09:33

Судебная практика поставила санкционные продукты в неловкое положение - «торговать нельзя запретить». Законодатели не потрудились грамотно расставить запятые, и этим воспользовался ритейл. Надзорные органы намерены пресечь вольницу: буквально вчера Роспотребнадзор обжаловал очередное решение суда. Юристы же считают, что чиновники подходят к закону слишком вольно.

«Сказка» для сербских школьников

Общество
15 июля 2015 года, 10:47

Сербские школьники прошли тест на знание русского языка, истории и географии России. Авторы лучших работ, дети от 10 до 15 лет, приехали в Петербург на пять дней. Одним из ярких событий для ребят стала экскурсия на детскую железную дорогу и поездка на детском поезде «Сказка».

«Зенит» открыл сезон Суперкубком

Спорт
12 июля 2015 года, 23:45

Футболисты петербургского «Зенита» завоевали первый трофей в новом сезоне, Суперкубок России, победив столичный «Локомотив» в серии пенальти. Примечательно, что оба тренера выпустили стартовые составы с учетом возможного изменения лимита на легионеров на систему 6+5, однако по ходу игры изменили баланс в пользу иностранцев.

Новинки авторынка: как повезет

Экономика
13 июля 2015 года, 10:20

На российском авторынке - оттепель при «минус 30». По данным АЕБ, продажи новых автомобилей в июне сократились на треть, а это незначительно, но все же лучше катастрофического результата первых пяти месяцев этого года. Несмотря на обвал продаж, производители анонсировали ряд новинок на текущий год. Некоторые из них имеют неплохие шансы даже в условиях вялого рынка.

Отбиться от Назарова

Спорт
9 июля 2015 года, 20:55

Пока полиция выясняет подробности предполагаемой драки между новым главным тренером СКА Андреем Назаровым и бывшим старшим врачом команды Егором Козловым, самое время вспомнить, кто в рядах армейцев в состоянии дать отпор разбушевавшемуся наставнику, если дело дойдет до крайностей.

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