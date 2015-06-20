Культура 15 июля 2015 года, 00:45

Музей Арктики и Антарктики сохранит за собой здание Никольской церкви как минимум в течение ближайших 8-10 лет, хоть это и грех, а депутаты ЗакСа помогут растянуть данный срок, при этом в Кронштадте у музея появится новая площадка. Там же планируется разместить и ледокол «Арктика» с годовым содержанием в «1/40 Халка». Такие планы на ближайшее будущее были озвучены в пресс-центре «БалтИнфо».